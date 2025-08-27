Обжалование штрафа активистке Козыревой за высказывания в суде перенесли

Городской суд Петербурга отложил на 10 сентября рассмотрение апелляции на штраф 19-летней активистке Дарье Козыревой по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил 26 августа корреспондент ЗАКС.Ру. В начале июня Петроградский районный суд оштрафовал петербурженку на 40,5 тысячи рублей за высказывания, допущенные ею перед приговором по уголовному делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

В суде адвокат Рафаиль Поляков ходатайствовал об отложении рассмотрения апелляции для обеспечения участия Козыревой в заседании. Судья отметила, что не располагает сведениями об извещении активистки о времени заседания и просьбу удовлетворила.

Протокол на Козыреву составили из-за ее высказываний в последнем слове на процессе по делу о повторной дискредитации армии. Петербурженка поделилась тогда своим взглядом на историю российско-украинских взаимоотношений, а также допустила ряд высказываний на тему СВО. После этого на нее составили протокол об административном правонарушении. На последовавшем за этим заседании адвокат назвал "правовым нонсенсом" решение о преследовании его подзащитной за речь в суде. "Даже при Иване Грозном за последнее слово не казнили", — возмущался он.

Напомним, в апреле Петроградский райсуд приговорил Козыреву к 2 годам 8 месяцам колонии за акцию у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и за высказывания, допущенные в интервью, опубликованном на YouTube. Защита пыталась оспорить приговор. Накануне Горсуд утвердил решение нижестоящей инстанции, оставив его без изменений.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру