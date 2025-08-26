Суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" за непредоставление переписки следователю

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "ВКонтакте" на 50 тысяч рублей по статье о невыполнении законных требований следователя, осуществляющего производство по делу (ст. 17.7 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 26 августа. Социальная сеть отказалась предоставить доступ к переписке лица, подозреваемого в осуществлении развратных действий в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Как говорится в публикации, ранее в прокуратуру района обратился глава следственного отдела по городу Сасск-Дальний СУ СК РФ по Приморскому краю с просьбой принять меры реагирования в отношении ООО "ВКонтакте" из-за невыполнения компанией законных требований следователя.

Суд установил, что следственный отдел занимался расследованием уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 135 УК РФ). По версии следствия, неустановленный пользователь социальной сети "ВКонтакте" якобы получил от двух детей, не достигших 16-летнего возраста, фото и видео интимного характера. Тогда следствие решило получить доступ к сведениям об учетных записях и переписке и подало в суд соответствующие ходатайства. Суд ходатайства удовлетворил, а вступившие в силу постановления были направлены в ООО "ВКонтакте".

В свою очередь, социальная сеть отказалась предоставлять доступ к запрашиваемой информации, сославшись на опечатку в установочной части постановлений.

При этом Смольнинский суд установил, что в других частях постановления содержатся обоснования и суть требований следователя, а сами документы были вынесены в установленном порядке. Суд посчитал, что ООО "ВКонтакте" дало оценку постановлению, не имея на это право. В связи с этим социальную сеть обязали выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в начале июля столичный суд оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 7 млн рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ).

фото: ЗАКС.Ру