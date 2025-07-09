Столичный суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Таганский районный суд Москвы обязал Telegram Messenger Inc. выплатить административный штраф в размере 7 млн рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 9 июля.

Мессенджер признали виновным в неисполнении обязанностей владельцем социальной сети (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере 8 млн рублей.

Отметим, что часть 3 статьи 13.50 КоАП РФ подразумевает повторное привлечение к ответственности по части 2 этой же статьи - неисполнение требований к ограничению доступа к запрещенной информации. В декабре 2023 года мессенджер уже штрафовали на 1 млн рублей за неисполнение этого требования (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру