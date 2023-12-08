Суд в Москве оштрафовал Telegram на миллион рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на один миллион рублей, сообщила 8 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В вину компании поставили неисполнение требований к ограничению запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ).

"Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения <...> и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", — рассказали в судебной пресс-службе.

Максимальный штраф по вмененной мессенджеру статье составляет четыре миллиона рублей.

Ранее Telegram получил штраф в размере четырех миллионов рублей за невыполнение требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента.

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