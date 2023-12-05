Telegram получил штраф на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram по делу о неисполнении предписания Роскомнадзора об удалении запрещенной информации (ст. 19.7.10-4 КоАП РФ), сообщила 5 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сумма взыскания оказалась минимальной из возможных.

"Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения", — сообщили в судебной пресс-службе.

Сумма штрафа составила четыре миллиона рублей. Это минимальное взыскание по указанной статье для юридических лиц. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере шести миллионов рублей.

Ранее стало известно, что с начала осени Роскомнадзор составил 14 протоколов в отношении различных социальных сетей.

Фото: pixabay