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Новости 15:21

Telegram получил штраф на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

фото ЗакС политика Telegram получил штраф на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram по делу о неисполнении предписания Роскомнадзора об удалении запрещенной информации (ст. 19.7.10-4 КоАП РФ), сообщила 5 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сумма взыскания оказалась минимальной из возможных.

"Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения", — сообщили в судебной пресс-службе.

Сумма штрафа составила четыре миллиона рублей. Это минимальное взыскание по указанной статье для юридических лиц. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере шести миллионов рублей.

Ранее стало известно, что с начала осени Роскомнадзор составил 14 протоколов в отношении различных социальных сетей.

Фото: pixabay


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