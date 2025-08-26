Горсуд оставил без изменений приговор активистке Козыревой

Петербургский городской суд оставил без изменений приговор 19-летней активистке Дарье Козыревой по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее Петроградский суд приговорил ее к 2 годам 8 месяцам исправительной колонии с 2,5-летним запретом на деятельность в интернете.

Козырева участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО № 3 Выборга. На предыдущем заседании успели лишь огласить суть апелляционных жалоб Козыревой и ее адвоката Рафаиля Полякова, но к стадии прений не перешли из-за нехватки времени. С прений сторон и началось новое судебное заседание.

Первым выступил Поляков, который высказался о том, что считает недопустимым преследование его подзащитной. При этом он ссылался на право граждан выражать свое мнение. "Мнение <...> может не соответствовать действительности", — отметил он. По мнению адвоката, говорить о дискредитации армии в действиях Козыревой нельзя. "Дарья Козырева намеревалась создать арт-объект", — продолжил защитник, имея в виду проведенную петербурженкой акцию у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко. Также он выразил мнение, что активистка не ответственна за публикацию интервью, высказывания в котором послужили еще одной причиной для уголовного преследования. Козыреву он попросил оправдать.

Сама активистка, как и раньше, не отрицала участия в акции и интервью. В то же время она критически отозвалась о качестве работы следствия, а заодно и правоохранителей во время ее задержания. Также она выразила недовольство качеством двух проведенных экспертиз по делу, заявив о якобы имеющихся в них противоречиях.

Запрет на деятельность в интернете Козырева назвала несправедливым и слишком жестким. Она уточнила, что в соответствии с приговором будет лишена возможности даже комментировать фото котят в интернете.

Прокурор назвал вынесенный приговор законным и обоснованным, а вину Козыревой — доказанной. По его мнению, активистка сознательно дискредитировала Вооруженные силы. Гособвинитель просил оставить приговор без изменений.

По завершении прений осужденной дали возможность выступить с последним словом. Козырева заявила, что считает не соответствующей Конституции статью о дискредитации армии. Также она поделилась соображениями касательно политического устройства России и ее истории, включая новейшую, а заодно и судебной системы.

Козыреву осудили за проведенную ею 24 февраля 2024 года акцию у памятника Тарасу Шевченко и за высказывания в интервью, опубликованном на YouTube. В следственном изоляторе активистка провела почти год, завершения разбирательства она ожидала уже под запретом определенных действий. Приговор огласили в апреле, в своем последнем слове петербурженка высказалась об истории взаимоотношений России и Украины. Содержание речи вылилось в штраф размером 40,5 тысячи рублей по статье о дискредитации армии.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру