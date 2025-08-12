Прения по апелляции Козыревой отложили из-за нехватки времени

Петербургский Городской суд перенес на 26 августа прения по апелляции 19-летней активистки Дарьи Козыревой из-за нехватки времени, передает 12 августа корреспондент ЗАКС.Ру. Заседание стартовало с двухчасовой задержкой, ближе к 18:00 судья заявил о необходимости отложить процесс из-за того, что подсудимую бы отключили от видеосвязи в СИЗО.

Апелляционные жалобы были поданы на приговор Петроградского районного суда, оглашенный в минувшем апреле. Тогда Козыреву приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии с запретом на деятельность в интернете длительностью 2,5 года. При этом каждый проведенный ею день в СИЗО зачли за полтора дня заключения, а каждые два дня под запретом определенных действий приравняли к одному дню лишения свободы.

Рассмотрение апелляций в Горсуде состоялось только со второй попытки: в первый раз заседание отложили из-за невозможности подключения осужденной к видеосвязи. В этот раз участие Козыревой в процессе по ВКС удалось обеспечить, сама она при этом находилась в СИЗО № 3 Выборга.

Заседание началось с ходатайства адвоката Рафаиля Полякова о "непосредственном участии" его подзащитной в процессе. Козырева просьбу поддержала, указав, что использование ВКС не позволяет ей в полной мере участвовать в процессе. Прокурор просьбу не поддержал, в итоге суд ходатайство отклонил.

В апелляционных жалобах Козырева и ее защитник заявили о незаконности приговора и попросили его отменить. Назначенное ей наказание они посчитали чрезмерно жестким. Использование цитаты украинского поэта Тараса Шевченко на плакате Козыревой, с которым она вышла на пикет в феврале 2024 года, по их версии, никак не могло дискредитировать российскую армию. Адвокат также усомнился в том, что возложение цветов к памятнику Шевченко можно счесть умышленной дискредитацией Вооруженных сил. По его мнению, действия петербурженки можно было квалифицировать как выражение личного мнения. Обвинение Козыревой в том, что она сама организовала интервью, за высказывания в котором ее также судили, защитник посчитал недоказанными. В жалобе говорилось со ссылкой на саму осужденную, что она не имела возможности самостоятельно выложить интервью, а занимался этим неустановленный журналист.

Непосредственно в суде Поляков отметил, что Козырева из-за пикета уже привлекалась за неподчинение законным требованиям полиции. По его мнению, в этом случае привлечение к уголовной ответственности по статье о дискредитации армии представляется ему избыточным в подобной ситуации. В свою очередь, Козырева отметила, что до вступления приговора в законную силу должна была дожидаться в СИЗО № 5, однако ее перевели в Выборг.

Адвокат начал было инструктировать подзащитную о том, что сейчас стороны должны перейти к прениям, однако его прервал судья, который заявил о нехватке времени для этого. Вслед за этим началось обсуждение вопроса с выбором даты следующего заседания.

— Конечно, чем раньше, тем лучше, — немедленно высказала пожелание Козырева.

Судья предложил в качестве возможной даты 26 августа. Поляков счел ее весьма удобной, о чем тут же заявил подзащитной. Последняя возражать не стала.

Напомним, уголовное дело в отношении Козыревой возбудили после пацифистского пикета, устроенного 24 февраля 2024 года у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне. В августе того же года стало известно о еще одном деле, заведенном из-за высказываний Козыревой в интервью, опубликованном на YouTube. В СИЗО петербурженка провела почти год, позже меру заменили запретом определенных действий. Перед приговором подсудимая выступила с последним словом, в котором поделилась своей оценкой истории взаимоотношений России и Украины, а также высказала мнение о существующей ситуации. Содержимое речи сочли дискредитирующим российскую армию (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовали Козыреву на 40,5 тысяч рублей.

