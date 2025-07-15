Рассмотрение апелляции по делу активистки Козыревой отложили на месяц

Городской суд Петербурга 15 июля отжил рассмотрение апелляции на приговор 19-летней активистке Дарье Козыревой по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Датой нового заседания назначили 12 августа.

Сама Козырева в судебном заседании не участвовала из-за перевода в другой следственный изолятор. В группе поддержки активистки в Telegram в конце июня сообщалось, что ее перевели в СИЗО Выборга.

Прокурор заявила о невозможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие фигурантки, обратив внимание на отсутствие связи с ней по ВКС. Адвокат Рафаиль Поляков оставил этот вопрос на усмотрение суда.

Судья постановил отложить рассмотрение дела на 12 августа, мотивировав это, в том числе, желанием Козыревой участвовать в заседании.

Уголовное дело в отношении Козыревой рассматривал Петроградский районный суд. В апреле ее приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы за пацифистскую акцию у памятника Тарасу Шевченко и из-за высказываний в интервью, опубликованном на YouTube. Также суд запретил ей публиковать что-либо в интернете в течение 2,5 лет. Каждый проведенный Козыревой день в СИЗО постановили зачесть за полтора дня в колонии.

В июне Козыреву оштрафовали на 40,5 тысячи рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для этого стали высказывания, допущенные ею в в своем последнем слове перед судом. Составление протокола вызвало протест адвоката Рафаиля Полякова. Защитник отметил на июньском заседании, что "даже при Иване Грозном за последнее слово не казнили".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру