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Новости 15 июля 2025, 16:51

Рассмотрение апелляции по делу активистки Козыревой отложили на месяц

фото ЗакС политика Рассмотрение апелляции по делу активистки Козыревой отложили на месяц

Городской суд Петербурга 15 июля отжил рассмотрение апелляции на приговор 19-летней активистке Дарье Козыревой по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Датой нового заседания назначили 12 августа.

Сама Козырева в судебном заседании не участвовала из-за перевода в другой следственный изолятор. В группе поддержки активистки в Telegram в конце июня сообщалось, что ее перевели в СИЗО Выборга.

Прокурор заявила о невозможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие фигурантки, обратив внимание на отсутствие связи с ней по ВКС. Адвокат Рафаиль Поляков оставил этот вопрос на усмотрение суда.

Судья постановил отложить рассмотрение дела на 12 августа, мотивировав это, в том числе, желанием Козыревой участвовать в заседании.

Уголовное дело в отношении Козыревой рассматривал Петроградский районный суд. В апреле ее приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы за пацифистскую акцию у памятника Тарасу Шевченко и из-за высказываний в интервью, опубликованном на YouTube. Также суд запретил ей публиковать что-либо в интернете в течение 2,5 лет. Каждый проведенный Козыревой день в СИЗО постановили зачесть за полтора дня в колонии.

В июне Козыреву оштрафовали на 40,5 тысячи рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для этого стали высказывания, допущенные ею в в своем последнем слове перед судом. Составление протокола вызвало протест адвоката Рафаиля Полякова. Защитник отметил на июньском заседании, что "даже при Иване Грозном за последнее слово не казнили".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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