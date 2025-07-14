Суд в Петербурге удовлетворил требования прокурора к экс-сотруднице Минкульта

Кировский районный суд удовлетворил иск первого заместителя генерального прокурора к Управлению Минкульта по СЗФО и экс-сотруднице ведомства Надежде Болдыревой, сообщила 14 июля в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Речь шла об изменении основания увольнения на "утрату доверия" из-за предоставления недостоверных сведений о доходах.

Как ранее сообщала Лебедева, в Минкульте Болдырева работала в период с 2015 по 2024 год, после чего уволилась по собственной инициативе. При этом в 2024 году она не указала доход в размере более 434 тысяч рублей, занизила доход мужа на 74 тысячи рублей, а также умолчала о банковских счетах, оформленных на себя и мужа.

Помимо этого, в 2022 году чиновница умолчала о 675 тысячах рублей из доходов супруга и о его счетах в семи банках. Не предоставила она информацию и о своих счетах в двух кредитных организациях. В 2023 году Болдырева и вовсе не предоставила сведений о доходах.

Кроме изменения формулировки при увольнении истец требовал обязать Управление Минкульта внести поправки в приказ об увольнении и в трудовую книжку Болдыревой. Требование к самой Болдыревой касалось предоставления трудовой книжки для изменений.

"Суд требования истца удовлетворил", — резюмировала Лебедева.

В начале июля стало известно об увольнении из СПбГУ преподавателя Михаила Суворова, арестованного за экстремистский лозунг в интернете. Решение об аресте вынес 26 июня Приморский районный суд, основанием для протокола послужила запись в аккаунте ученого во "ВКонтакте".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру