Новости 27 августа 2025, 11:50

Политолога Владимира Гельмана оштрафовали на 30 тысяч рублей за посты про СВО

Василеостровский районный суд Петербурга 27 августа признал политолога Владимира Гельмана виновным в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Гельмана оштрафовали на 30 тысяч рублей. 

Поводом для составления протокола на профессора стали семь публикаций в его личном telegram-канале, в которых Гельман рассуждал о специальной военной операции. На спорные высказывания, размещенные в сети ещё в 2022 году, обратили внимание в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Сейчас посты, вероятно, удалены — корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось найти в telegram-канале политолога упоминаемые в материалах дела. 

Сам Гельман на заседание суда не явился. Сейчас он проживает за рубежом. Его интересы представлял адвокат Сергей Подольский. Он просил вызвать в суд представителей правоохранительных органов, причастных к составлению протокола в отношении его доверителя: сотрудников центра по борьбе с экстремизмом, ФСБ, а также экспертов из РГПУ им. Герцена. Ещё он ходатайствовал о проведение дополнительной психолингвистической экспертизы. Суд отказал.

О протоколе на политолога ЗАКС.Ру рассказывал в начале августа. Гельман — профессор университета Хельсинки. Ранее работал в Европейском университете в Петербурге. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


