На политолога Владимира Гельмана составили протокол о дискредитации армии

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении политолога, профессора университета Хельсинки Владимира Гельмана, обратил внимание ЗАКС.Ру. На него составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Материалы переданы судье 6 августа.

Что послужило поводом для составления протокола — неизвестно. По статье о дискредитации армии политологу может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Это первый раз, когда Гельмана хотят привлечь к административной ответственности.

Гельман в конце 90-х был членом Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Выступал в качестве эксперта на многих площадках, в том числе в Государственной думе. С 1996 по 2023 год работал в Европейском университете в Петербурге. Также с 2012 года — профессор в университете Хельсинки.

Летом 2025 года стало известно, что в Европейском университете закрыли Центр исследований модернизации, сооснователем которого был Гельман.

