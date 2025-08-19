Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек поездов

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила 19 августа о начале проверки из-за произошедших задержек в движении пассажирских поездов в Петербурге. К настоящему времени движение составов восстановлено.

По информации прокуратуры, задержки в движении наблюдались у составов с прибытием на Московский вокзал или отправкой с него. Длительность проволочек достигала при этом 30-50 минут. Причиной произошедшего в ведомстве назвали "несвоевременное завершение ремонтных работ на перегоне Колпино — Саблино".

Сама проверка касается соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности на железных дорогах.

О задержках в движении электричек и поездов дальнего следования рассказала во вторник утром "Фонтанка". Издание утверждало со ссылкой на читательницу о том, что на станции Колпино по громкой связи объявляли о том, что пассажиры со стандартными билетами могут проехать на "Ласточке" из-за проблем с электричками. В обычное время это запрещено из-за разницы в цене поездки.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру