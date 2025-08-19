Фонд друзей балтийской нерпы спас 39 краснокнижных животных в 2025 году

За сезон реабилитации ластоногих в 2025 году специалисты Фонда балтийской нерпы спасли и выходили 39 животных, имеющих особый охранный статус, сообщила 19 августа пресс-служба Смольного. Это рекорд для Петербурга.

Всего сотрудники фонда спасли и выходили 28 серых тюленей, шесть ладожских и пять балтийских кольчатых нерп. При этом все пять балтийских нерп были выпущены в естественную среду. По оценкам экспертов-зоологов, ежегодный приплод популяции этих животных достигает 20 детенышей. Таким образом, специалисты фонда вернули в природу сразу четверть годового потомства, что является значительным вкладом в сохранение вида.

Рекордный показатель был достигнут благодаря тому, что фонду удалось избежать массовых инфекционных и вирусных заболеваний, а также сложных хирургических случаев. Это позволило специалистам сосредоточиться на реабилитации подопечных.

"Наш президент в своем послании Федеральному Собранию отметил важность открытия центров реабилитации редких животных, обитающих в дикой природе. В Петербурге уже много лет действует эффективная система изучения и сохранения морских млекопитающих. Мы задаем новые стандарты заботы о хрупкой красоте морской фауны России", – прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, Фонд друзей балтийской нерпы стал одним из победителей первого конкурса Президентского фонда природы. Он подчеркнул, что опыт его сотрудников востребован по всей стране. Так, специалисты фонда разработали концепцию реабилитационных центров для морских млекопитающих, одобренную Росприроднадзором.

Напомним, впервые в этом году Фонд друзей балтийской нерпы выпустил двух детенышей нерпы в начале июля. Тогда в естественную среду обитания отправились ладожские кольчатые нерпы. В начале августа сотрудники фонда выпустили еще трех подопечных.

Фонд друзей балтийской нерпы был создан в Петербурге в 2014 году. Его основными задачами являются спасение, изучение и реабилитация морских млекопитающих Балтики и Ладожского озера. За 10 лет работы реабилитационного центра были спасены и выпущены в естественную среду обитания свыше 150 нерп и тюленей.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного