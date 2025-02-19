Опыт петербургского Фонда друзей балтийской нерпы использован во всей России

В России началась работа по созданию системы реабилитации морских млекопитающих, в основу которой лег опыт Петербурга, где более десяти лет действует Фонд друзей балтийской нерпы, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

В январе 2025 года завершена разработка принципов функционирования таких центров, более 80% документа подготовлено специалистами Фонда. Сейчас организация готовится к новому сезону реабилитации. Из-за теплых зим и сокращения ледового покрова специалисты создают искусственные укрытия для самок кольчатой нерпы в Ладожском озере и Финском заливе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в городе давно ведется работа по спасению редких животных, а накопленный опыт уже используется на федеральном уровне. В 2024 году в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил важность создания в стране реабилитационных центров для животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Фонд друзей балтийской нерпы работает в партнерстве с петербургским Водоканалом и занимается спасением, изучением и реабилитацией морских млекопитающих Балтики и Ладожского озера. За десять лет деятельности Центра были спасены и выпущены в природу более 150 нерп и тюленей.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы