В Ладожское озеро впервые в этом году выпустили нерпят

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выпустили двух детенышей ладожской кольчатой нерпы в Ладожское озеро, сообщила пресс-служба Смольного 9 июля. Это первый выпуск животных в естественную среду обитания в этом году.

"Оба животных окрепли, прошли необходимую подготовку и теперь вернулись домой, где у них есть все шансы на долгую жизнь", - говорится в публикации Смольного.

Мероприятие состоялось 8 июля. В естественную среду обитания оправились две нерпы: Осик и Нерпочка. Осик был найден в акватории Невы. Как отмечается в публикации, он стал "настоящей звездой и загадкой" для специалистов Фонда: окрасом он похож на балтийскую нерпу, однако его отличает "дикий и независимый характер". В частности, Осик отказывался от пищи, избегал контакта с людьми и выхода на сушу.

Нерпочка была найдена в Приозерске в мае. В отличие от Осика, она получила репутацию "скромницы". Нерпочка хорошо ела, набирала вес и росла, не доставляя хлопот специалистам Фонда.

Фонд друзей балтийской нерпы существует в Петербурге с 2014 года. Он занимается спасением, изучением и реабилитацией морских млекопитающих Балтики и Ладожского озера. За 10 лет деятельности центра были спасены и выпущены в природу более 150 нерп и тюленей. В январе 2025 года в Смольном рассказали, что опыт фонда ляжет в основу системы реабилитации морских млекопитающих.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео комитета по энергетике