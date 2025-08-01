В Ладожское озеро выпустили еще трех детенышей нерпы

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в Ладожское озеро еще трех выпускников, сообщила 1 августа пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. В реабилитационном центре осталась еще одна нерпа.

Выпущенные сегодня животные поступили в Фонд в разное время. Двое детенышей нерп были найдены в Петербурге: одного спасли у "Лахта-центра", второго обнаружили на Васильевском острове. Третью нерпы доставили на реабилитацию из Шлиссельбурга.

Все трое животных провели в реабилитационном центре порядка трех месяцев: с мая по июль. За это время нерпы смогли восстановиться, окрепнуть и научиться ловить рыбу. Средний вес животных составил порядка 15 килограммов, что является хорошим показателем для молодых особей.

В пресс-службе отметили, что это были предпоследние выпускники Фонда в этом году. На данный момент в реабилитационном центре на территории "Водоканала" в Репино остается еще одна нерпа.

Напомним, впервые в этом году специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выпустили детенышей нерпы в начале июля. Тогда в естественную среду обитания отправились две ладожские кольчатые нерпы.

Фонд друзей балтийской нерпы существует в Петербурге с 2014 года. Он занимается спасением, изучением и реабилитацией морских млекопитающих Балтики и Ладожского озера. За 10 лет работы реабилитационного центра были спасены и выпущены в естественную среду обитания свыше 150 нерп и тюленей. В январе 2025 года в Смольном рассказали, что опыт Фонда ляжет в основу системы реабилитации морских млекопитающих.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру