Беглов поздравил жителей Стрельны с Днем поселка

Губернатор Петербурга Александр Беглов 16 августа обратился к жителям города по случаю 525-летия поселка Стрельна. Глава Северной столицы напомнил о пятивековой истории поселения и о том, как пригород развивается сегодня. Жителям Стрельны Беглов пожелал благополучия и новых трудовых свершений.

Беглов отдельно упомянул Константиновский дворец, в котором проходят международные саммиты и встречи высокого уровня, а также особую экономическую зону "Санкт-Петербург", которая начала свое развитие на территории Стрельны.

"Стрельна хранит исторические традиции и развивается как современный, комфортный и гостеприимный пригород Петербурга", - говорится в обращении.

По случаю юбилея в Стрельне запланированы праздничные мероприятия, шахматный турнир, показательные выступления пожарно-спасательного отряда и другие мероприятия. Утром в храме Петра и Февронии Муромских прошел православный молебен о процветании и благополучии Стрельны.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру