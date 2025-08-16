ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16 августа 2025, 11:56

Беглов поздравил жителей Стрельны с Днем поселка

фото ЗакС политика Беглов поздравил жителей Стрельны с Днем поселка

Губернатор Петербурга Александр Беглов 16 августа обратился к жителям города по случаю 525-летия поселка Стрельна. Глава Северной столицы напомнил о пятивековой истории поселения и о том, как пригород развивается сегодня. Жителям Стрельны Беглов пожелал благополучия и новых трудовых свершений. 

Беглов отдельно упомянул Константиновский дворец, в котором проходят международные саммиты и встречи высокого уровня, а также особую экономическую зону "Санкт-Петербург", которая начала свое развитие на территории Стрельны. 

"Стрельна хранит исторические традиции и развивается как современный, комфортный и гостеприимный пригород Петербурга", - говорится в обращении. 

По случаю юбилея в Стрельне запланированы праздничные мероприятия, шахматный турнир, показательные выступления пожарно-спасательного отряда и другие мероприятия. Утром в храме Петра и Февронии Муромских прошел православный молебен о процветании и благополучии Стрельны. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама