Суд оштрафовал депутата областного ЗакСа, чей помощник недавно устроил стрельбу

Смольнинский районный суд выписал штраф в размере двух тысяч рублей замглавы фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Дмитрию Звонкову. Протокол на него составили в связи с неповиновением полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), о чем сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Заседание состоялось еще 23 апреля.

Управлявший каршеринговой машиной 38-летний Звонков отказался предъявлять полицейским документы на управление автомобилем. Он также отказался называть им свое место работы, зато уже на суде рассказал о своем депутатском статусе.

Примечательно, что в нынешнем месяце помощник Звонкова Дмитрий Сенин стал героем скандала. Он открыл стрельбу из травматического пистолета в петербургском ресторане и попал в уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Комментируя инцидент, депутат сказал, что впредь нужно внимательнее выбирать себе помощников.

фото: lenoblzaks.ru