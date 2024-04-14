Полиция завела уголовное дело на помощника областного депутата из-за стрельбы в ресторане

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении дебошира, устроившего стрельбу в одном из ресторанов Петербурга, рассказали 14 апреля в ГУ МВД по региону. Как сообщалось ранее, опасным поведением отличился помощник депутата Заксобрания Ленобласти Дмитрия Звонкова (КПРФ) Дмитрий Сенин.

"Ресторанный стрелок с улицы Ворошилова стал фигурантом уголовного дела", — сообщили в полиции.

Ранее стало известно о задержании Сенина после конфликта в ресторане "Мясо&Хлеб" в Невском районе города. Согласно имеющейся информации, 44-летний гражданин таскал за волосы официантку и стрелял из травматического пистолета. В результате инцидента один из посетителей получил ранение ноги. Депутат Звонков заявил в связи с произошедшим о намерении ответственнее подходить к вопросу подбора помощников.

Фото: ЗАКС.Ру