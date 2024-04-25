Матвиенко призвала помогать россиянам зарубежом, которые не выступали против России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать условия для россиян, которые уехали из страны, однако это не касается тех, кто выступал против России, об этом 25 апреля пишут "РИА Новости".

Спикер отметила, что некоторые их тех, кто уехал из России, продолжает обсуждать ее в негативном тоне, желают ей поражения и делают действия, чтобы навредить стране. По ее мнению, такие люди после возвращения должны быть привлечены к ответственности.

Однако Матвиенко подчеркнула, что есть некоторые категории граждан, которые уехали зарубеж, например, из-за работы или науки, по семейным обстоятельствам или из-за поиска счастливой жизни. При этом они остаются гражданами России. Таким россиянам, по мнению спикера, необходимо помогать и создавать условия для их возвращения.

"Надо создать условия для их возвращения, если, конечно, они не выступали против своей страны, не желали ей вреда. И они должны понимать, что где бы они ни находились, они находятся под защитой своего государства, потому что они граждане России. И многие из них не рвут связь со своей Родиной", – сказала председатель верхней палаты парламента.

Напомним, что также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не собирается возвращаться к тоталитарному прошлому и планирует развиваться дальше.

Фото: ЗАКС.Ру