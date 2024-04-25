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Новости 17:47

Перед Мариинским дворцом снова хотят разбить сад

фото ЗакС политика Перед Мариинским дворцом снова хотят разбить сад

Петербургское правительство собирается снова обустроить сад перед входом в Мариинский дворец, как это было в прошлом году. На закупку от комитета по госзаказу с начальной стоимостью 101 млн рублей обратила внимание "Фонтанка". Как и в предыдущий раз, чиновники хотят, чтобы деревья были помещены в кадки. Зеленая зона должна будет появиться на парковке перед зданием заседаний ЗакСа.

Техническая документация предписывает подрядчику установить 161 дерево (большинство из них - липы), 545 кустов и свыше четырех тысяч цветов. О вазонах и уличной мебели в границах сада поставщику на этот раз беспокоиться не придется: у заказчика они есть.

Рекреационная зона должна быть полностью готова к середине июня. Ожидается, что она просуществует четыре месяца.

Примечательно, что у подрядчика, взявшегося разбить сад перед Мариинским дворцом в прошлом году, впоследствии возникли материальные претензии к Смольному. Бизнесмен по имени Павел Герасимов обратился в суд, где добился взыскания части средств по контракту.

Фото: ЗАКС.Ру


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