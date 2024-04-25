На Старо-Петергофском приведут в порядок пожарное депо 1920-х годов

Петербургские чиновники согласовали и утвердили проект реставрации здания заброшенного пожарного депо, построенного в 1920-х в конструктивистском стиле, пишет издание "Канонер". Его адрес - Старо-Петергофский проспект, 24

В советский период пожарная часть относилась к близлежащему заводу "Красный треугольник". Здание никак не используется как минимум два последних года. Назначение объекта после капитального ремонта чиновники хотят оставить прежним.

"Гаражи, каланча будут использованы по первичному предназначению и своей функциональности не изменят", - рассказали журналистам в Смольном.

Реконструкция, а также создание новой облицовки, проектом не предусмотрены.

Фото: ЗАКС.Ру