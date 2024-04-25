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Новости 10:17

Парикмахер из Петербурга Анна Александрова стала фигуранткой еще одного дела о фейках о ВС РФ

фото ЗакС политика Парикмахер из Петербурга Анна Александрова стала фигуранткой еще одного дела о фейках о ВС РФ

В отношении петербургского парикмахера Анны Александровой возбуждено новое уголовное дело о фейках о российской армии (ст.207.3 УК РФ), об этом 25 апреля пишет "Фонтанка.ру".

По версии следствия, Александрова под ником "Ирочка Сергеевна" с 20 марта по 22 апреля 2023 года разместила не менее четырех постов в социальной сети "ВКонтакте", которые содержат фейки о ВС РФ.

Еще с конца осени 2023 года женщина находится в СИЗО. Адвокат все это время не желал рассказать о причинах преследования петербурженки. 

Фото: ЗАКС.Ру


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