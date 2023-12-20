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Новости 17:39

Горсуд оставил под стражей петербурженку Александрову по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Горсуд оставил под стражей петербурженку Александрову по делу о фейках про армию

Городской суд Петербурга оставил под стражей петербурженку Анну Александрову, сообщила 20 декабря "Медиазона"* со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы. Против нее возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Об уголовном преследовании Александровой до сих пор ничего не сообщалось. Между тем, Пушкинский районный суд отправил ее в СИЗО еще 22 ноября. Позже это решение было обжаловано.

С чем именно связано преследование петербурженки, неизвестно. Ее адвокат отказалась раскрывать детали дела, передает "Медиазона"*.

Ранее Горсуд оставил под стражей бывших президента и вице-президента пивоваренной компании "Балтика". Обоих обвиняют в передаче интеллектуальной собственности дочерним структурам Carlsberg в сопредельных странах.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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