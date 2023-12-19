Горсуд оставил под стражей бывшего вице-президента "Балтики"

Городской суд Петербурга не усмотрел ничего противозаконного в решении о заключении под стражу бывшего вице-президента пивоваренной компании "Балтика" Антона Рогачевского. По сообщению объединенной пресс-службы судов Северной столицы, обвиняемому оставили без изменений ранее избранную меру.

В СИЗО до 30 декабря Рогачевского отправил Выборгский районный суд, произошло это еще в середине прошлого месяца. Против бывшего топ-менеджера "Балтики" выдвинуты обвинения в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он вместе с экс-президентом компании Денисом Шерстенниковым передал на 19 лет ее интеллектуальную собственность структурам датской группы Carlsberg из других стран.

В суде защита Рогачевского настаивала на изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с нахождением в изоляторе. Прокурор возражал против этого и настаивал на том, чтобы оставить всё как есть.

Шерстенников и Рогачевский были задержаны 16 ноября и в тот же день помещены под арест. Спустя немногим менее недели оба обжаловали вынесенное решение. Первым Горсуд разбирал апелляцию Шерстенникова, в понедельник он оставил в силе избранную для подсудимого меру. Во вторник настал черед Рогачевского, здесь также обошлось без изменений вынесенного ранее решения.

Фото: ЗАКС.Ру