Бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" отправили в СИЗО

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу бывшего президента ООО "ПК "Балтика" Дениса Шерстенникова. Его преследуют по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) из-за сделки с "дочкой" датской группы Carlsberg. Под арестом он пробудет как минимум до 30 декабря, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Шерстенников по сути обвинения не высказывался, но просил отпустить его под залог в 1 млн рублей. Вместе с ним в рамках того же дела ранее задержали бывшего вице-президента "Балтики" Антона Рогачевского.

По версии следствия, в июле оба фигуранта приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" на ближайшие 19 лет право интеллектуальной собственности "Балтики", оцениваемое в 295,6 млн рублей. Тем самым, считает следствие, был нанесен ущерб Росимуществу.

Под управление Росимущества "Балтика" временно перешла нынешним летом. Гендиректор Carlsberg, которой до того принадлежали активы "Балтики", был недоволен этим решением российских властей, восприняв произошедшее как национализацию имущества.

UPD 18:25 Рогачевского тоже отправили в СИЗО до 30 декабря

Фото: ЗАКС.Ру