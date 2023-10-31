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Новости 15:53

Гендиректор Carlsberg: До сих пор нет ясности в отношении нашего российского бизнеса

фото ЗакС политика Гендиректор Carlsberg: До сих пор нет ясности в отношении нашего российского бизнеса

Пивоваренный гигант Carlsberg пожаловался на фактическую национализацию своих российских активов, в которой компания винит чиновников. Гендиректор датского предприятия Якоб Ааруп-Андерсен рассказал о полном разрыве с российским бизнесом и категорическом отказе идти на предлагаемые РФ условия.

"Мы до сих пор не имеем никакой ясности в отношении нашего российского бизнеса. Взаимодействие с руководством компании "Балтика" и российскими властями очень ограничено", - приводит речь Ааруп-Андерсена Reuters.

По словам, гендиректора компания не намерена помогать российским властям узаконить передачу российских активов во временное управление Росимущества.

"Коммерсант" напоминает, что в середине лета президент РФ подписал указ, согласно которому доля Carlsberg в "Балтике" переходит во временное управление Росимущества. Ответом на этот шаг со стороны датчан стало прекращение лицензионных соглашений с российской пивоваренной компанией.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности свободного ухода с российского рынка для зарубежных компаний: условия каждой такой сделки должна определять специальная комиссия при правительстве.

фото: pixabay


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