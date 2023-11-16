ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:19

В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании "Балтика"

фото ЗакС политика В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании "Балтика"

Петербургские правоохранители утром 16 ноября задержали двоих топ-менеджеров пивоваренной компании в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По сведениям "Фонтанки", речь идет о президенте компании Денисе Шерстенникове и его заместителе Антоне Рогачевском. Дело связано с уходом с российского рынка датской группы Carlsberg.

Ранее "Балтика" попала в центр международного скандала в связи с попыткой Carlsberg уйти из России. Руководство последней пожаловалось на то, что российская сторона мешает Carlsberg продать активы. Действия чиновников гендиректор датского предприятия приравнял к фактической национализации собственности.

Еще в прошлом месяце будущее доли Carlsberg в "Балтике" оставалось датчанам неясным.

UPD 12:00 Следствие будет ходатайствовать о заключении Шерстенникова и Рогачевского под стражу, пишет объединенная пресс-служба городских судов. Им уже предъявили обвинение.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама