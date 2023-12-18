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Новости 16:25

Суд отказался выпускать из СИЗО бывшего президента компании "Балтика"

фото ЗакС политика Суд отказался выпускать из СИЗО бывшего президента компании "Балтика"

Горсуд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу, поданную защитой бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, адвокат просил изменить бизнесмену меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.

Прокурор не видел оснований для смягчения предварительной меры. Суд оставил ее в силе.

Шерстенникова и его бывшего заместителя Антона Рогачевского, арестованных в середине ноября, преследуют по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что они нанесли многомиллионный ущерб Росимуществу, в чьем временном управлении оказалась пивоваренная компания. Суть преступления состоит в том, что права на интеллектуальную собственность "Балтики" были переданы ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко". Ущерб, причиненный российскому бюджету, оценивается в 295 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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