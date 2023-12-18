Суд отказался выпускать из СИЗО бывшего президента компании "Балтика"

Горсуд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу, поданную защитой бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, адвокат просил изменить бизнесмену меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.

Прокурор не видел оснований для смягчения предварительной меры. Суд оставил ее в силе.

Шерстенникова и его бывшего заместителя Антона Рогачевского, арестованных в середине ноября, преследуют по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что они нанесли многомиллионный ущерб Росимуществу, в чьем временном управлении оказалась пивоваренная компания. Суть преступления состоит в том, что права на интеллектуальную собственность "Балтики" были переданы ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко". Ущерб, причиненный российскому бюджету, оценивается в 295 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру