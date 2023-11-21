Бывшие топ-менеджеры "Балтики" оспорили решение об аресте

Бывшие руководители пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский оспорили назначенный им ранее арест в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило 21 ноября РИА "Новости". Ранее Выборгский районный суд Петербурга отправил их в СИЗО до конца года.

"Да, обжаловали арест. Суд жалобы зарегистрировал", — поведали информагентству в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Экс-президента "Балтики" Шерстенникова и бывшего вице-президента Рогачевского обвинили в передаче структурам датской группы Carlsberg в других странах интеллектуальной собственности предприятия на ближайшие 19 лет. В результате подобных действий Росимуществу был нанесен ущерб на 295,6 миллиона рублей, полагает следствие.

Само Росимущество в соответствии с указом президента получило минувшим летом "Балтику" во временное управление. В Carlsberg, владевшей до того активами компании, подобное сочли национализацией имущества.

На прошлой неделе Выборгский райсуд определил обоих фигурантов под стражу до 30 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру