Беглов подписал закон о подарочных комплектах для новорожденных

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал новый городской закон, вводящий дополнительную меру поддержки семей с детьми. Накануне инициативу поддержали депутаты ЗакСа.

С 1 августа при рождении ребенка семьи будут получать подарочный набор с принадлежностями для детей. Принятие закона, который вступает в силу в объявленный президентом Год семьи, потребовало корректировки Социального кодекса Петербурга.

"Новая мера станет хорошим подспорьем, особенно для молодых родителей, которые еще не всегда знают, сколько каких вещей необходимо малышу", - считает Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Что именно войдет в комплект, определят в Смольном. Чиновники сформируют перечень принадлежностей, опираясь на мнение профильных НКО, врачей и родительского сообщества. Ранее сообщалось, что на каждого новорожденного придется по 20 предметов первой необходимости.

Подарочный набор полагается семьям, в которых как минимум один родитель зарегистрирован в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру