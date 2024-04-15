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Новости 17:46

В комплект для новорожденных в Петербурге войдут 20 предметов первой необходимости

фото ЗакС политика В комплект для новорожденных в Петербурге войдут 20 предметов первой необходимости

Семьям Петербурга будут вручать подарочный набор предметов первой необходимости при рождении детей, об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение о введении новой социальной поддержки было принято на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами правительства города.

"В Петербурге предоставление материнского капитала, универсальных пособий, различных льгот стало хорошим подспорьем для семей с детьми. Эту работу необходимо продолжать", – сказал Александр Беглов.

Предоставлять набор начнут с 1 августа 2024 года. Набор получат не только многодетные семьи, но и семьи с одним или двумя детьми. 

Состав набора определит экспертная группа. Предположительно в набор войдут более 20 наименований: от одежды до технических средств для обеспечения безопасности детей.

Фото: pixabay


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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