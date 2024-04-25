Два подземных пешеходных перехода появятся на Московско-Дунайской транспортной развязке

В Петербурге началось строительство двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской транспортной развязке, об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Пешеходные переходы появятся на пересечении Московского шоссе с улицей Ленсовета и Звездной улицей. В администрации уточняют, что для удобства маломобильных граждан переходы будут оборудованы пандусами и тактильной разметкой.

В данный момент специалисты занимаются железобетонными работами: разрабатывают котлован, бетонируют фундамент. Всего на объекте ежедневно работают около 150 специалистов и 30 единиц специальной техники.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, каждый день по магистрали проезжает более 10 тысяч автомобилей, а дорога оборудована только наземными переходами, из-за чего, например, в темное время суток магистраль становится менее безопасной.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга