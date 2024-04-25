Смольный не планирует организовывать салют в рамках празднования 9 Мая

В Петербурге не планируется организовывать салют в рамках праздничных мероприятий к Дню Победы, об этом 25 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова председателя комитета по культуре города Федора Болтина.

Заявление о том, что администрация Петербурга не планирует организовывать запуск фейерверков 9 Мая, глава ведомства озвучил на пресс-конференции ТАСС.

Однако уточняется, что в полдень 9 Мая по плану будет традиционный памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона с участием ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, что в Петербурге идет подготовка к празднованию Дня Победы. В Смольном рассказали, что сейчас подготовка на финишной прямой. А вот акция "Бессмертный полк" в очном формате отменена, как и в 2023 году.

Фото: ЗАКС.Ру