В Петербурге идет подготовка к празднованию 9 Мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов и члены правительства города приняли участие в работе петербургского Координационного штаба по делам ветеранов, об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Совещание было посвящено подготовке мероприятий к 79-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"При подготовке праздничных мероприятий мы должны учитывать сложное время, в котором мы живём. От нас требуется особое внимание вопросам безопасности", – сказал губернатор Беглов.

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" не пройдет в России в очном формате. Однако, по словам Беглова, остальные мероприятия к празднику собираются провести в полном объеме.

Фото: ЗАКС.Ру