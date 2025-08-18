Шишлов попросил Смольный восстановить поврежденные памятники на Левашовском кладбище

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов направил обращение вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой рассмотреть вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ на Левашовском мемориальном кладбище, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 18 августа.

В своем письме "яблочник" упомянул два памятника репрессированным полякам и украинцам. Первый был поврежден от рук вандалов в феврале 2023 года, а второй был демонтирован в июле того же года. Также Шишлов указал звонницу, в колокол которой ударяли посетители кладбища в память о захороненных жертвах политических репрессий.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос об организации на Левашовском мемориальном кладбище ремонтно-восстановительных работ звонницы и памятников с целью их восстановления к осуществляемым, в том числе исполнительными органами государственной власти, траурным мероприятиям, проводимым в День памяти жертв политических репрессий - 30 октября", - говорится в письме.

Напомним, в октябре 2024 года Александр Шишлов предлагал коллегам по парламенту направить депутатский запрос в связи с исчезнувшим памятником репрессированным полякам с Левашовского мемориального кладбища. Депутаты инициативу "яблочника" не поддержали.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру