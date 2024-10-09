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Новости 10:35

ЗакС отказался отправлять депутатский запрос об исчезнувшем памятнике репрессированным полякам

фото ЗакС политика ЗакС отказался отправлять депутатский запрос об исчезнувшем памятнике репрессированным полякам

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов в начале заседания парламента 9 октября предложил коллегам поддержать депутатский запрос на имя губернатора Александра Беглова с просьбой прояснить судьбу памятника репрессированным полякам, который больше года назад исчез с Левашовского мемориального кладбища. Депутатский корпус предложение отклонил, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

- В июле прошлого года один из памятников – советским гражданам польской национальности – пропал. Как позднее сообщила пресс-служба губернатора, он был облит краской и потребовалась его реставрация. Однако, несмотря на многократные обращения в администрацию от депутатов и правозащитников, судьба пропавшего памятника остается неизвестной, - сказал Шишлов. 

В ответ единоросс Александр Ходосок решил поинтересоваться, сколько советских памятников было уничтожено в европейских странах. Шишлов напомнил, что они с Ходоском находятся в России и предложил ориентироваться на местную повестку. 

Напомним, монумент в виде креста в память о репрессированных поляках исчез с кладбища в июле 2023 года. Позже власти заявили, что памятник отправлен на реставрацию - его якобы некие вандалы облили краской. Тем не менее, об уголовном деле по факту порчи монумента не сообщалось. Также чиновники отказываются называть сроки работ. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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