ЗакС отказался отправлять депутатский запрос об исчезнувшем памятнике репрессированным полякам

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов в начале заседания парламента 9 октября предложил коллегам поддержать депутатский запрос на имя губернатора Александра Беглова с просьбой прояснить судьбу памятника репрессированным полякам, который больше года назад исчез с Левашовского мемориального кладбища. Депутатский корпус предложение отклонил, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- В июле прошлого года один из памятников – советским гражданам польской национальности – пропал. Как позднее сообщила пресс-служба губернатора, он был облит краской и потребовалась его реставрация. Однако, несмотря на многократные обращения в администрацию от депутатов и правозащитников, судьба пропавшего памятника остается неизвестной, - сказал Шишлов.

В ответ единоросс Александр Ходосок решил поинтересоваться, сколько советских памятников было уничтожено в европейских странах. Шишлов напомнил, что они с Ходоском находятся в России и предложил ориентироваться на местную повестку.

Напомним, монумент в виде креста в память о репрессированных поляках исчез с кладбища в июле 2023 года. Позже власти заявили, что памятник отправлен на реставрацию - его якобы некие вандалы облили краской. Тем не менее, об уголовном деле по факту порчи монумента не сообщалось. Также чиновники отказываются называть сроки работ.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру