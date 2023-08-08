Пиотровский немногословно рассказал о судьбе памятника полякам на Левашовском кладбище

Спустя две недели после сообщений об исчезновении памятника польским жертвам политических репрессий с Левашовского кладбища вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский так и не смог подробно объяснить причины случившегося. В ответе на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского чиновник только указал, что памятник демонтирован для восстановительных работ. У парламентария были и другие вопросы, которые Пиотровский проигнорировал.

"В связи с обнаружением в июле 2023 года значимых повреждений мемориала в настоящий момент объект демонтирован специалистами Левашовского кладбища для проведения восстановительных работ", - говорится в ответе Пиотровского.

Больше по существу Пиотровский ничего не сообщил. В своем письме от 4 августа чиновник привел короткую справку о том, что памятник стоял на этом месте с апреля 1993 года, а также уточнил, что уход за памятником осуществляет ГКУ "Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела", подведомственная комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

"Яблочник" спрашивал, когда произошел акт вандализма, обращалось ли правительство города в правоохранительные органы по факту признаков преступления, предусмотренных статьей о вандализме (ст. 214 УК) или надругательстве над местами захоронения (ст. 244 УК), что именно было повреждено и есть ли тому фотоподтверждение, а также степень этих повреждений, из-за которых массивный каменный крест, прислоненный к валуну, пришлось демонтировать целиком, а не восстановить на месте.

О неких повреждениях памятника сообщала пресс-служба Смольного еще 24 июля. Тогда власти заявили, что монумент облили краской. Впрочем, судьбе памятника была отведена лишь десятая часть того заявления. В основном оно касалось попыток польского правительства "вычеркнуть любые свидетельства о подвигах героев" и демонтажа советских памятников в республике.

- Подозрения только усиливаются, что дело не только в вандалах. Тем более что, когда они сообщали о памятнике, в сообщении пресс-службы одна фраза была про памятник, а все остальное — про нехорошую Польшу, - сказал Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру.

Сейчас Вишневский ждет ответа на свое обращение от начальника петербургского Главка Романа Плугина. Депутат просил провести проверку по факту исчезновения памятника.

Константин Леньков, фото: соцсети Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге