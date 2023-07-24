Вишневский обратился в полицию и к Пиотровскому из-за исчезновения памятника полякам на Левашовском кладбище

Депутат Заксобрания Борис Вишневский направил запросы начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину и вице-губернатору Борису Пиотровскому в связи с исчезновением с территории Левашовского кладбища креста в память о репрессированных поляках. Копии обращений парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 24 июля.

Плугина депутат попросил провести проверку обстоятельств пропажи памятника и возбудить уголовное дело при выявлении признаков преступления. Также он попросил принять меры к поиску и возвращению монумента на прежнее место.

В свою очередь, в запросе на имя Пиотровского Вишневский сослался на сообщение анонимного источника ТАСС в Смольном о том, что причиной исчезновения памятника стала реставрация после нападения вандалов. Он попросил уточнить, когда именно произошла атака вандалов, что именно они повредили и имеются ли подтверждающие это фотографии, а также обращались ли городские власти к правоохранителям с просьбой о возбуждении уголовного дела.

"Прошу вас сообщить, известны ли вам причины пропажи памятника, где он находится в данный момент, и принять меры в пределах вашей компетенции для скорейшего возвращения его на место", — написал Пиотровскому депутат.

Об исчезновении памятника стало известно накануне. Как говорил глава центра "Возвращенные имена" Анатолий Разумов, администрация кладбища заявила ему, что не располагает сведениями о местонахождении каменного креста.

Фото: ЗАКС.Ру