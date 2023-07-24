ТАСС: Памятник репрессированным полякам на Левашовском кладбище отправлен на реставрацию

Власти Петербурга направили на реставрацию крест в память репрессированных поляков, располагавшийся на Левашовском кладбище, сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Смольном. Произошло это якобы после нападения вандалов на памятник.

Как заявил собеседник информагентства, после появления в СМИ известий о пропаже креста губернатор Александр Беглов поручил разобраться в произошедшем. "В ходе разбирательства установлено, что памятный знак стал объектом нападения вандалов. После изучения полученных повреждений было решено отправить его на реставрацию", — транслирует заявление своего конфидента ТАСС.

Информация об исчезновении памятника появилась накануне. При этом глава центра "Возвращенные имена" Анатолий Разумов говорил, что администрация кладбища не располагает сведениями о местоположении монумента. В связи с пропажей Разумов обратился к Беглову и к спикеру Заксобрания Александру Бельскому.

Фото: Анатолий Разумов