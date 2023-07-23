Крест в честь репрессированных поляков исчез с Левашовского кладбища

На Левашовском кладбище в Петербурге поменялся внешний вид мемориала репрессированным в советские годы полякам. С места захоронения исчез крест, о чем пишет журналистка Галина Артеменко со ссылкой на главу центра "Возвращенные имена" Анатолия Разумова. По словам последнего, администрация кладбища не в курсе произошедшего.

Разумов официально обратился к губернатору Александру Беглову и спикеру ЗакСа Александру Бельскому: его интересует, куда пропал крест и кто мог принять решение о демонтаже.

Ранее мемориальная табличка в честь польских узников исчезла с крепости Орешек.

фото: Анатолий Разумов