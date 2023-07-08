С крепости Орешек исчезла мемориальная табличка в честь польских узников

С Шлиссельбургской крепости сняли мемориальную табличку, посвященную польским заключенным. На это обратило внимание издание 47news. Про узников на табличке было выгравировано: "борцам за свободу и независимость".

Один из сотрудников крепости Орешек не смог сказать журналистам, вернут ли памятную доску и почему ее демонтировали. При этом он вспомнил про жалобы неких туристов в комитет Смольного по культуре, в ведении которого находится музей. Заявители якобы были недовольны нынешним отношением властей Польши к РФ.

Официально чиновники пока инцидент не комментируют.

Ранее общественный резонанс получило исчезновение мемориальной доски поэтессе Анне Ахматовой с бывшего здания тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной.

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