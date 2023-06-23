Вишневский попросил Мутко взять на баланс мемориальную доску Ахматовой

Депутат петербургского Заксобрания направил второе по счету обращение гендиректору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко по поводу судьбы мемориальной доски Анны Ахматовой, ранее исчезнувшей со стены бывшего СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной. После появления информации об обнаружении доски парламентарий попросил адресата взять ее на баланс организации.

Копию обращения Вишневский опубликовал 23 июня в своем Telegram-канале. В тексте он напомнил Мутко о ранее направленном письме и известил со ссылкой на публикации в СМИ об обнаружении доски. Он уточнил, что сейчас последняя находится в ОП № 21 Калининского района.

"Полиция обратилась к УФСИН с предложением забрать мемориальную доску, однако официально мемориальная доска на балансе УФСИН не числится и поэтому до сих пор находится в отделении полиции", — оповестил он Мутко и попросил забрать памятный знак, принять его на баланс и вернуть на прежнее место.

Днем ранее об обнаружении доски сообщила "Фонтанка". Согласно информации издания, со стены "Крестов" ее снял и передал в полицию для сохранности адвокат Владимир Филатов. Свой поступок он объяснил опасением за судьбу памятника.

В первый раз Вишневский обратился к Мутко после того, как стало известно о пропаже доски. Еще одним адресатом послания стал губернатор Александр Беглов. В своем письме депутат требовал принять меры для возвращения памятного знака обратно.

Комплекс бывшего изолятора "Кресты" был окончательно передан "ДОМ.РФ" в конце мая. Госкорпорация планирует провести распродажу недвижимости на его территории.

Фото: ЗАКС.Ру