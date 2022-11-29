"ДОМ.РФ" планирует выставить "Кресты" на продажу уже в следующем году

Госкорпорация "ДОМ.РФ" рассчитывает выставить исторический комплекс тюрьмы "Кресты" на продажу уже в следующем году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу подразделения "Реализация федерального имущества" компании Николая Сароквашу.

"Планируем в следующем году, конечно, выходить. Во втором полугодии, наверное. Будем привлекать экспертов, собирать профессиональное сообщество", — рассказал Сарокваша на конференции по коммерческой недвижимости Cian CRE.Conf 2022.

Представитель корпорации добавил также, что та использует свой опыт продаж исторических зданий в случае с "Крестами".

О передаче "ДОМ.РФ" бывшей тюрьмы с участком на Арсенальной набережной стало известно в конце прошлой недели. Из имеющихся 4,2 га земли продаже подлежат 3,9 га, остальная территория останется в ведении регионального УФСИН. В минувший понедельник замглавы КГИОП Алексей Михайлов заявил, что на реставрацию комплекса потребуется не менее пяти лет.