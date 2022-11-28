КГИОП: Реставрация "Крестов" займёт не менее пяти лет

На реставрацию бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной потребуется не менее пяти лет, утверждает заместитель руководителя комитета по охране памятников (КГИОП) Алексей Михайлов, чьм слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что будущие работы не предполагают сноса исторической части тюремного комплекса.

"У объекта определен предмет охраны. Безусловно, это будет реставрация, приспособление для современного использования. Историческую часть мы, конечно, не позволим снести. На проектирование и работы уйдет не менее пяти лет", — поделился предварительными подсчётами Михайлов.

Напомним, ранее стало известно, что "Кресты" передадут в ведение государственной корпорации "Дом.РФ", после чего пустят с молотка.