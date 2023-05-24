"Кресты" на Арсенальной набережной официально перестали быть тюрьмой

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти полностью передало объект "Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты" акционерному обществу "ДОМ.РФ", информирует в среду, пресс-служба инстанции. Теперь охранять территорию бывшего изолятора будут сотрудники ЧОП.

"ДОМ.РФ" получил в собственность земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества, которые находятся по адресу: Арсенальная набережная, 7.

Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования участка ФКУ КП-8 УФСИН более не имеет легитимной силы.

"ДОМ.РФ" планирует пустить объекты недвижимости внутри "Крестов" с молотка. Из имеющихся 4,2 га земли продаже подлежат 3,9 га, остальная территория останется за региональным УФСИН.

В конце прошлого года замглавы КГИОП Алексей Михайлов заявлял, что на реставрацию комплекса потребуется не менее пяти лет.