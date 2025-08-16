Депутат Барышников попробовал сыграть в хоккей с мячом

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Михаил Барышников попробовал сыграть во флорбол - разновидность хоккея с мячом. Познакомиться с новым для себя видом спорта парламентарий решил во время праздничных мероприятий в Стрельне. Сегодня поселение отмечает 525-летие. Компанию депутату составил глава администрации Петродворцового района Александр Якушев.

Барышников опубликовал в своих соцсетях видеоролик, на котором он запечатлен с хоккейной клюшкой в руках. Парламентарий начал двигаться в сторону ворот, ведя мяч, однако забить гол не удалось - вратарь перехватил мяч. Со второй попыки Барышников все же смог переместить мяч в ворота.

Флорбол - командный вид спорта. Обычно игры проводятся в закрытых помещениях. Из экипировки у спортсменов - специальная клюшка и пластиковый шар.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как депутат Заксобрания Александр Ходосок освоил гимнастический обруч.

Константин Леньков / Кадр из видео Михаила Барышникова