Комиссия ЗакСа поддержала переименование МО №72

Постоянная комиссия Законодательного собрания по организации публичной власти одобрила на заседании 14 октября законопроект о переименовании МО "№72", сообщили в пресс-службе городского парламента. Инициатива поступила на рассмотрение ЗакСа в первой половине сентября.

"Документом предлагается присвоить муниципальному округу новое наименование "Николаевский", которое, по мнению авторов проекта, отражает историческую связь округа с железной дорогой Московского направления (бывшей Николаевской), а также с существовавшим с прошлого века в непосредственной близости с муниципальным округом №72 посёлка Николаевский", — отметили в пресс-службе Заксобрания.

В начале июня на странице муниципалитета во "ВКонтакте" запустили голосование с вариантами нового названия округа. Вскоре его, однако, остановили, сославшись на накрутки "от ботов из Турции, Украины, Узбекистана, Франции, Египта и др.". Противники переименования запускали в августе инициативу на сайте "Российская общественная инициатива", однако не достигли нужного количества проголосовавших для того, чтобы их предложение было рассмотрено. В итоге на заседании МО, состоявшемся 18 августа, решили переименовать муниципалитет в "Николаевский".

Отметим, что МО №72 — не единственный муниципалитет Петербурга, который хочет отказаться от "номерного" названия. В конце сентября ЗакС принял в первом чтении законопроект о переименовании МО "№15" в МО "Суздальское".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания