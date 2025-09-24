Законопроект о смене названия МО №15 прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 24 сентября в первом чтении приняли законопроект о смене названия МО "№15" на МО "Суздальское", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Докладчиком на заседании выступил глава муниципалитета Сергей Виноградов. Муниципал рассказал об исторических предпосылках смены названия.

Виноградов в своей речи упомянул, что на территории Выборгского района находятся Суздальские озера, а на берегу в прошлом располагалась Суздальская слобода. Из более актуальных топонимических отсылок муниципал назвал Суздальский проспект и универсам "Суздальский", который появился в районе в период массовой застройки в 70-х годах.

Инициатива муниципалов не вызвала вопросов у парламентариев. Законопроект поддержан в первом чтении единогласно. На поправки ко второму чтению решили выделить неделю.

Отказ от "номерного" названия в МО №15 начали обсуждать весной 2025 года. Голосование проходило на ресурсах Госуслуг. Кроме варианта "Суздальское" также предполагались "Восточно-Шуваловский" и "Воронцовский". Подробнее о том, как в МО №15 выбирали новое имя округа – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру