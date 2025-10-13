Малькевич: "Я никогда не брал у государства. Никогда"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич, ставший фигурантом уголовного дела о растрате, опубликовал в своих социальных сетях текст о событиях последних дней. Он заявил, что никогда "не брал у государства" и всегда думал о том, как принести пользу стране. Комментировать детали уголовного дела Малькевич не может, однако он отметил, что не возглавлял телеканал в 2020 году. По версии следствия, с 2020 по 2021 год из бюджета АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" похищено 37,2 млн рублей. Малькевич возглавлял ГАТР с января 2021 года по сентябрь 2023 года.

"Время (и не только оно) расставит всё по своим местам. Я в этом уверен. А вот что я должен сказать – в первую очередь, для самого себя, чтобы сверить часы с совестью. Я никогда не брал у государства. Никогда. Для меня это вопрос чести. Мог в чем-то ошибаться, мог… да много чего! Но всегда думал о стране, Государстве – и пользе государевой. 16 санкционных списков – вот что я заработал, "нажил", так сказать. Вместе со списком разных болячек. И "любовь" врагов. Был бы казнокрадом – они бы ко мне давно подход бы нашли", – написал Малькевич.

С начала специальной военной операции семья Малькевича, по его словам, большую часть собственных средств передает на поддержку военнослужащих и жителей новых регионов.

Малькевич отметил, что за эти несколько дней успел на себе лично испытать "культуру отмены". Некоторые его знакомые, друзья и коллеги удалили совместные чаты, а ряд площадок прекратили совместные проекты "не попрощавшись". Так, вероятно, произошло с телеканалом ТВ-3, на котором выходила аналитическая программа Малькевича. Сейчас на сайте канала не удается найти упоминания о ней. Также с сайта "Смотрим" пропала программа "Малькевич новых регионов".

Вместе с тем, Малькевич поблагодарил часть своей аудитории, которая выступила в его поддержку.

"Может быть, именно какая-то беда и должна была случиться, чтобы в очередной раз с благодарностью и смирением я увидел, сколько у нас в России по-настоящему хороших, светлых людей. Спасибо вам за это. Вы не представляете, как это важно", – написал депутат.

В рамках уголовного дела о хищениях в АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", которому принадлежит телеканал "Санкт-Петербург", 10 октября избрали меру пресечения пятерым обвиняемым. Малькевичу назначили запрет определенных действий. Главу петербургского ЦУР Елену Никитину, которой вменяют и растрату (ч. 4 ст. 160 УК), и легализацию средств (ч. 4 ст. 171.1 УК), арестовали. Ее супруга, президента АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергея Кожокара отправили под домашний арест. Ему вменяют легализацию средств. Блогер Николай Камнев, тоже обвиняемый в легализации средств, отправлен в СИЗО. Там же находится и заместитель генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергей Сыров, которому вменяют растрату.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру